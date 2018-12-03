В Северной Осетии водитель внедорожника сбил на «зебре» полицейского и скрылся
Северная Осетия Оксана Васильченко
Во Владикавказе 3 декабря на «зебре» сбили сотрудника полиции
Это случилось около 18:00 у мемориала «Барбашово поле», на 3-м км дороги Владикавказ — Алагир. Водитель внедорожника Toyota наехал на полицейского, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Сотрудник полиции получил травмы. Его доставили в больницу.
Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают. Установлено, что машина была серебристого цвета, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.
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