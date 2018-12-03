В Северной Осетии водитель внедорожника сбил на «зебре» полицейского и скрылся

Северная Осетия

Распечатать

Во Владикавказе 3 декабря на «зебре» сбили сотрудника полиции

Это случилось около 18:00 у мемориала «Барбашово поле», на 3-м км дороги Владикавказ — Алагир. Водитель внедорожника Toyota наехал на полицейского, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сотрудник полиции получил травмы. Его доставили в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают. Установлено, что машина была серебристого цвета, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.

ДТП Полиция Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Школьники станицы Тбилисской встретились с Героями России
В Новороссийске построили лукодром и теннисный центр за 51 млн рублей
В Краснодаре Театральную площадь украсили вазонами с магнолиями
В Северной Осетии водитель внедорожника сбил на «зебре» полицейского и скрылся
Краснодарские правозащитники попросили проверить условия в СИЗО инвалида-колясочника и отпустить его из-под стражи
В Ингушетии правозащитник заявил, что чиновники незаконно собирают данные о семьях противников соглашения о границе с Чечней

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале