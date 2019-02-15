В КубГМУ состоялось открытие первого Окружного форума волонтеров-медиков ЮФО

В Кубанском государственном медицинском университете 15 февраля начал работу Окружной форум волонтеров-медиков Южного федерального округа

На площадке университета состоялось заседание круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ. Координаторы и лидеры волонтерского движения совместно с партнерами — представителями органов госвласти, образовательных и медицинских организаций обсудили перспективы развития медицинского добровольчества в ЮФО.

На открытии форума присутствовали замминистра здравоохранения Краснодарского края Полина Деняк, директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ Георгий Надарейшвили, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», замдиректора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ Павел Савчук, руководитель Центра молодежных инициатив министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Алена Губанова и ректор Кубанского медуниверситета Сергей Алексеенко.

В завершение официальной части движение «Волонтеры-медики» и КубГМУ подписали соглашение о дальнейшем развитии добровольческой деятельности в здравоохранении Краснодарского края, проведении совместной работы в сфере пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья жителей региона, а также повышение медицинской грамотности населения, рассказали в пресс-службе кубанского медуниверситета.

Форум продлится три дня, в нем примут участие 130 студентов медицинских вузов ЮФО. Для добровольцев организовали обширную образовательную программу по всем направлениям медицинского волонтерства.

Запланированы тренинги «Эффективное волонтерство в медицинских организациях», «Секреты профилактической медицины», «Ответственное донорство в вопросах и ответах», «Мотивация волонтеров от А до Я». Волонтеров научат основам проектного менеджмента, психологии взаимоотношений, а также работе со спонсорами и меценатами.

Организаторами форума выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», КубГМУ, краевой минздрав, а также министерство образования, науки и молодежной политики края.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года пять представителей кубанского медуниверситета получили награды по итогам Года добровольца.