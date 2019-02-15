По итогам 2018 года «Кубаньэнерго» направило в развитие электросетей края более 8 млрд рублей

Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») подвел итоги развития регионального электросетевого комплекса в 2018 году

В рамках Российского инвестиционного форума 14 февраля состоялся пресс-подход, организованный пресс-службой компании.

«По итогам 2018 года инвестиции «Кубаньэнерго» составили свыше 8 млрд рублей. Было введено в эксплуатацию более 580 километров новых линий, построено и реконструировано порядка 400 энергообъектов», — отметил Александр Гаврилов.

Он обратил внимание, что среди наиболее значимых проектов — завершение строительства подстанции 110 кВ «Лазурная» в Туапсинском районе. Также были увеличены энергомощности в Краснодаре. После завершения масштабной реконструкции введены в работу четыре важных питающих центра в краевом центре: подстанции «Северо-Восточная», «Юго-Западная», «Тургеневская», «Калинино». В Адыгее — подстанция «Шапсуг».

По словам главы энергокомпании, аналогичная работа ведется в районах, на Черноморском побережье.

«В Новороссийске мы продолжаем строительство кабельных линий 110 кВ, с целью увеличения мощностей для “Новоросслесэкспорт” — крупного порта по перевалке контейнеров и лесных грузов. Этот проект сопоставим по сложности со строительством олимпийских энергообъектов», — подчеркнул Александр Гаврилов.

Кроме того, «Кубаньэнерго» исполняет обязательства по льготному техприсоединению.

«Для этой категории жителей Кубани за счет средств компании в 2018 году построено 500 километров линий электропередачи и сотни новых энергообъектов», — заключил руководитель компании.

Как сообщали Юга.ру, Российский инвестиционный форум прошел в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.