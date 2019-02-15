Полиция задержала участников перестрелки в Кабардинке, которые скрывались полгода

Полиция задержала двоих мужчин, которые находились в федеральном розыске после перестрелки в Кабардинке в августе 2018 года

Как сообщали Юга.ру, 1 августа 2018 года на пересечении улицы Мира и переулка Смородинового 35-летний мужчина, который был в компании двух знакомых, выстрелил в 28-летнего парня. Пуля прошла насквозь через бедро и задела бедренную артерию. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер 3 августа.

Злоумышленники уехали из Краснодарского края, их объявили в федеральный розыск.

Двоих мужчин задержали в феврале 2019 года в Московской области и доставили к следователю. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и заключили под стражу.

Еще одного мужчину разыскивают, сообщила 15 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.