Под Геленджиком во время драки выстрелили в мужчину

В поселке Кабардинка под Геленджиком произошла драка со стрельбой

По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из участников драки выстрелил в другого из огнестрельного оружия.

На место вызвали полицию. Правоохранители установили, что 28-летний мужчина получил ранение в левое бедро. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что другие участники конфликта скрылись на белой машине Toyota Camry. Ориентировки на этот автомобиль отправили все дежурным нарядам полиции. В районе объявили план перехват. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.