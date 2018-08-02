Под Геленджиком во время драки выстрелили в мужчину

Краснодарский край

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В поселке Кабардинка под Геленджиком произошла драка со стрельбой

По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт. Один из участников драки выстрелил в другого из огнестрельного оружия.

На место вызвали полицию. Правоохранители установили, что 28-летний мужчина получил ранение в левое бедро. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции рассказали, что другие участники конфликта скрылись на белой машине Toyota Camry. Ориентировки на этот автомобиль отправили все дежурным нарядам полиции. В районе объявили план перехват. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.

Геленджик Полиция Стрельба
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