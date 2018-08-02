Три мужчины объявлены в розыск по делу о стрельбе в Кабардинке

Краснодарский край

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Полиция Геленджика объявила в розыск трех мужчин, подозреваемых в стрельбе и ранении человека

«За совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) разыскиваются: Антонян Альберт Арменакович 1.10.1983 г.р., Кананян Рубен Мартунович 3.10.1983 г.р., и Хачатрян Армен Артурович 10.08.1984 г.р.», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что разыскиваемые могут передвигаться на белой Toyota Camry с госномером Т597СО123.

Тех, кто обладает информацией об местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам: 8(86141)3-29-35, 8(86141)65-2-02 или 102.

Как сообщали Юга.ру, драка со стрельбой произошла в поселке Кабардинка. Между несколькими мужчинами произошел конфликт, один из них выстрелил в другого из огнестрельного оружия. Ранение в левое бедро получил 28‑летний мужчина, его госпитализировали.

Геленджик Стрельба
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