На Кубани нуждающиеся семьи будут получать выплаты после рождения третьего ребенка

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли региональный закон «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей»

Заместитель министра труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша заявил, что ежемесячную выплату будут получать семьи, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 родится третий ребенок. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.

Выплату предоставят семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в крае. В этом году он составлял 11 тыс. 185 рублей.

Для получения ежемесячной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 16,7 тыс. рублей. Выплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка. Ожидается, что в 2019 году она составит 10 тыс. 412 рублей.

Гаркуша отметил, что ранее в регионе уже работала подобная программа соцподдержки, запущенная в 2013 году. Деньги выплачивали семьям, у которых родился третий ребенок в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, сообщила пресс-служба ЗСК.