СК не стал допрашивать главу Дагестана по делу об убийстве братьев-пастухов

В Следственном комитете России 14 февраля сообщили об отказе проводить допрос главы Дагестана Владимира Васильева по делу об убийстве братьев Гасангусейновых

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Лев Гура отказал юристу Комитета против пыток Абубакару Янгулбаеву в допросе главы республики по делу об убийстве братьев-пастухов.

В постановлении говорится, что «в настоящее время отсутствуют основания в производстве допроса в качестве свидетеля главы Республики Дагестан Васильева В.А., в интервью которого не имеется сведений об его осведомленности об обстоятельствах совершенного преступления».

По словам Янгулбаева, Васильев в своем интервью прямо утверждал, что занимался этим делом. Это подтверждается некоторыми фактами, которые до этого не были известны.

Юристы обжалуют решение Следкома, так как считают, что ведомству необходимо уточнить, как именно глава республики занимался эти делом и откуда ему известны некоторые факты, сообщила пресс-служба Комитета против пыток.