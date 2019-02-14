СК не стал допрашивать главу Дагестана по делу об убийстве братьев-пастухов
В Следственном комитете России 14 февраля сообщили об отказе проводить допрос главы Дагестана Владимира Васильева по делу об убийстве братьев Гасангусейновых
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Лев Гура отказал юристу Комитета против пыток Абубакару Янгулбаеву в допросе главы республики по делу об убийстве братьев-пастухов.
В постановлении говорится, что «в настоящее время отсутствуют основания в производстве допроса в качестве свидетеля главы Республики Дагестан Васильева В.А., в интервью которого не имеется сведений об его осведомленности об обстоятельствах совершенного преступления».
По словам Янгулбаева, Васильев в своем интервью прямо утверждал, что занимался этим делом. Это подтверждается некоторыми фактами, которые до этого не были известны.
Юристы обжалуют решение Следкома, так как считают, что ведомству необходимо уточнить, как именно глава республики занимался эти делом и откуда ему известны некоторые факты, сообщила пресс-служба Комитета против пыток.
Как писали Юга.ру, в августе 2016 в Шамильском районе Дагестана стало известно об убийстве двух боевиков. Тогда сообщалось, что во время оперативных мероприятий силовики заметили двух подозрительных молодых людей. У них попросили предъявить документы, после чего парни начали стрелять и попытались убежать, но были убиты ответным огнем.
Погибшими оказались двое местных жителей 17 и 19 лет — братья Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. По факту стрельбы возбудили дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).
Родственники погибших настаивали, что парни не связаны с боевиками. Отец братьев обратился в СК с заявлением об убийстве. Дело возбудили в конце 2017 года, пишет «Мемориал».
В октябре 2018-го жители Дагестана устроили стихийный митинг в Махачкале в поддержку родителей убитых. Вскоре расследование дела передали в центральный СК РФ.
Вопрос о расследовании гибели Гасангусеновых прозвучал на декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина. Он пообещал разобраться в ситуации и поручил председателю СКР Александру Бастрыкину взять расследование на контроль.
В конце января глава Дагестана Владимир Васильев в интервью изданию «Новое дело» прокомментировал инцидент, сказав, что братьев убили из-за трагической ошибки, а не в результате злого умысла. Публикация вызвала негативную реакцию в сети, а правозащитники потребовали допросить главу региона по делу об убийстве Гасангусейновых.
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