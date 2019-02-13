В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта
Работу пяти маршрутов общественного транспорта продлят в Краснодаре 14 февраля из-за вечернего футбольного матча между «Краснодаром» и «Байером»
Встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:55. На нее раскуплены все билеты — более 35 тыс. мест.
«Для удобства болельщиков работа трамваев и автобусов будет продлена, чтобы развести болельщиков после матча в различные микрорайоны Краснодара», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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Это касается двух трамвайных и пяти автобусных маршрутов, которые курсируют в районе стадиона. Они будут ходить до 00:30 15 февраля.
- трамвай № 2 ул. Индустриальная — ул. Декабристов
- трамвай № 3 Западное депо — ул. Декабристов
- автобус № 45 Ж/д вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский»
- автобус № 48 ул. Комарова — ул. Гидростроителей
- автобус № 58 Комсомольский мкр — пос. Березовый
Уточнить схему движения и получить справочную информацию пассажиры могут в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта по телефонам: 8(861)218-99-18, 8(861)945-01-01.
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