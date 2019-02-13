В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта

Работу пяти маршрутов общественного транспорта продлят в Краснодаре 14 февраля из-за вечернего футбольного матча между «Краснодаром» и «Байером»

Встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:55. На нее раскуплены все билеты — более 35 тыс. мест.

«Для удобства болельщиков работа трамваев и автобусов будет продлена, чтобы развести болельщиков после матча в различные микрорайоны Краснодара», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.