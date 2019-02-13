В Кабинете министров Адыгеи создали министерство цифрового развития

В структуре правительства Адыгеи в феврале появилось новое ведомство — министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий

Новое ведомство будет заниматься реализацией в Адыгее федеральной программы «Цифровая экономика РФ». Министром станет Заурбек Шу, сообщили 13 февраля в пресс-службе главы Адыгеи.

Штатное расписание нового ведомства практически полностью состоит из программистов, которые работают в министерствах и ведомствах госорганов власти республики. Дополнительно было создано только три штатные единицы.

Во время рабочей встречи 13 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи перед руководителем нового ведомства. Они касаются внедрения цифровых технологий в систему госуправления, сферу оказания государственных и муниципальных слугу, а также в процесс преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Как сообщали Юга.ру, о создании нового министерства стало известно в конце декабря 2018 года.