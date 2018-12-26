В Адыгее создадут министерство цифровой экономики

В структуре исполнительных органов власти Адыгеи появится новое ведомство — министерство цифровой экономики

Об этом 26 декабря сообщил глава республики Мурат Кумпилов во время выступления с посланием Госсовету-Хасэ Адыгеи.

Новое министерство создадут в 2019 году. В его задачи будет входить развитие цифровой экономики региона: в частности, обеспечение электронного документооборота, создания регионального центра обработки данных с каналами связи для всех органов власти и удостоверяющего центра для выдачи электронных цифровых подписей, чтобы поднять уровень качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В планах — обеспечить полное подключение государственных и социальных учреждений к интернету, предоставить полноценный доступ жителей села к различным информационным ресурсам», — отметил глава Адыгеи.

Сейчас в структуру органов исполнительной власти республики входит по восемь министерств и комитетов, тринадцать управлений и одна инспекция.