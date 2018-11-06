В Адыгее в «Юнармию» за два года вступило более 1,2 тыс. школьников

В Адыгее в юнармейские отряды с 2016 по 2018 годы вступило 1 тыс. 219 человек

Региональное отделение «Юнармии» в Адыгее создали в 2016 году. С тех пор там сформировали 36 отрядов, в которые вступили 1 тыс. 219 человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов во время селекторного совещания, которое провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«O растущей популярности движения в республике говорит и тот факт, что только в этом году в "Юнармию" вступило свыше 500 человек. В следующем году планируется в два раза увеличить объем выделяемых средств на развитие юнармейского движения в республике», — сказал Кумпилов.

Он отметил, что команда Майкопского военно-патриотического клуба «Вертикаль» на пятом этапе «АрМи — 2018» заняла первое место среди девяти команд субъектов ЮФО.

Юнармейцы участвуют в военно-патриотических мероприятиях «Зарница», «Победа» и других соревнованиях, в том числе армейских международных играх. В июне в рамках проекта «Юнармейское лето 2018» на территории детского лагеря «Лань» организовали юнармейская смену, мероприятия проводили с участием военнослужащих Майкопского военного гарнизона.

Сергей Шойгу оценил результаты работы и уровень взаимодействия министерства и органов власти республики в решении общих задач.