Вениамин Кондратьев предложил Стивену Сигалу заняться кино и виноделием на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеседовал с актером и спецпредставителем МИД РФ Стивеном Сигалом

На встрече Кондратьев поприветствовал актера и предложил стать налоговым резидентом края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Россия — очень большая страна, но хотелось, чтобы вы нашли регион, где вам будет комфортно. Мы хотим предложить вам стать налоговым резидентом в нашем крае, чтобы вы смогли именно здесь применить ваши деловые и лидерские качества», — сказал губернатор.

Кондратьев рассказал о том, что на Кубани необходимо развивать киноиндустрию. По его словам, актерский и режиссерский опыт Сигала мог бы стать полезным в этом деле.

Также губернатор предложил актеру стать представителем малого или среднего бизнеса в крае, например, заняться виноградарством и виноделием. Со своей стороны край окажет максимальное содействие, в том числе финансовое, подчеркнул Кондратьев.

Стивен Сигал ответил, что заинтересован в реализации предложенных проектов.

«Я не первый раз в Краснодарском крае и люблю его. Здесь замечательные люди и богатая история. Мне нравятся идеи с производством вина и киностудией. На Кубани прекрасная инфраструктура, есть горы, море, отличная погода круглый год — все, что нужно кинематографистам. Действительно, хорошие перспективы, и мне бы хотелось их популяризировать», — прокомментировал актер.

Глава края в своем твиттере рассказал, что Стивену Сигалу понравилась идея открыть на Кубани собственную винодельню, производить вино и заниматься развитием киноиндустрии.

«Дело за малым: начать», — заключил Кондратьев.

Поговорили со @sseagalofficial за чашкой чая. Стивену понравилась идея открыть на Кубани собственную винодельню, производить вино и заниматься развитием киноиндустрии. Дело за малым: начать. pic.twitter.com/WA1MWdEroN — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) October 19, 2018

Как писали Юга.ру, Стивен Сигал стал участником форума для предпринимателей юга России «Дело за малым», который состоялся 18 и 19 октября в выставочном комплексе «Экспоград». Актер рассказал о спорте, творчестве и бизнесе в России.