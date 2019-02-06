На сочинском инвестфоруме откроют выставку картин художников с особенностями развития

В Сочи 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума откроется выставка картин «Неотчуждаемое»

В арт-проекте на площадке Лаборатории социальных инвестиций представят картины художников с особенностями развития, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Возможность выражать себя через искусство — это, пожалуй, единственное, что позволяет людям с ментальными особенностями обозначить свою индивидуальность в нашем обществе и в принципе общаться с внешним миром», — рассказал куратор выставки Станислав Петров.

Он отметил, что некоторые работы содержат коды из символов, паттернов и цветовых сочетаний.

«Эти послания раскрывают нам чудо человеческого сознания в его чистейшем виде. Сознания, не искаженного стандартным когнитивным опытом и не отягощенного необходимостью соответствия той или иной социальной роли», — резюмировал Петров.

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ Елена Маринина рассказала, что перед организаторами выставки стоит сложная задача.

«С одной стороны, социальный контекст не должен определять восприятие работ этих авторов, поскольку это не инвалиды, умеющие хорошо рисовать, а профессиональные художники. С другой стороны, именно социальный контекст оказывает решающее влияние на их жизненные и творческие перспективы. Поэтому крайне важно поднять тему условий, необходимых людям с ментальными особенностями для раскрытия потенциала их участия в жизни социума», — заключила Маринина.