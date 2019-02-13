Как депутаты Госдумы от Краснодарского края проголосовали за закон об «автономном рунете»
В Госдуме 12 февраля в первом чтении рассмотрели законопроект об обеспечении работы рунета в случае его отключения от всемирной сети
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации) прошел первое чтение — за него проголосовали 334 депутата (74,2%). Против выступили 47 депутатов (10,5%), не голосовали 69 человек (15,3%). Никто не воздержался от голосования.
Из 17 депутатов, представляющих в Госдуме Краснодарский край, законопроект поддержали 13 человек:
- Светлана Бессараб («Единая Россия»);
- Наталья Боева (ЕР);
- Алексей Воевода (ЕР);
- Иван Демченко (ЕР);
- Владимир Евланов (ЕР);
- Алексей Езубов (ЕР);
- Константин Затулин (ЕР);
- Наталья Костенко (ЕР);
- Дмитрий Ламейкин (ЕР);
- Андрей Луговой (ЛДПР);
- Дмитрий Пирог (ЕР);
- Владимир Синяговский (ЕР);
- Алексей Ткачев (ЕР).
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Не голосовали: Николай Харитонов (КПРФ), Сергей Кривоносов (ЕР), Николай Осадчий (КПРФ). Проголосовал против — Юрий Напсо (ЛДПР).
Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. В пояснительной записке сказано, что документ подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». Полный текст законопроекта читайте здесь.
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