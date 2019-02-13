Как депутаты Госдумы от Краснодарского края проголосовали за закон об «автономном рунете»

Краснодарский край

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В Госдуме 12 февраля в первом чтении рассмотрели законопроект об обеспечении работы рунета в случае его отключения от всемирной сети

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации) прошел первое чтение — за него проголосовали 334 депутата (74,2%). Против выступили 47 депутатов (10,5%), не голосовали 69 человек (15,3%). Никто не воздержался от голосования.

Из 17 депутатов, представляющих в Госдуме Краснодарский край, законопроект поддержали 13 человек:

  • Светлана Бессараб («Единая Россия»);
  • Наталья Боева (ЕР);
  • Алексей Воевода (ЕР);
  • Иван Демченко (ЕР);
  • Владимир Евланов (ЕР);
  • Алексей Езубов (ЕР);
  • Константин Затулин (ЕР);
  • Наталья Костенко (ЕР);
  • Дмитрий Ламейкин (ЕР);
  • Андрей Луговой (ЛДПР);
  • Дмитрий Пирог (ЕР);
  • Владимир Синяговский (ЕР);
  • Алексей Ткачев (ЕР).

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Не голосовали: Николай Харитонов (КПРФ), Сергей Кривоносов (ЕР), Николай Осадчий (КПРФ). Проголосовал против — Юрий Напсо (ЛДПР).

Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. В пояснительной записке сказано, что документ подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». Полный текст законопроекта читайте здесь.

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