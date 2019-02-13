Как депутаты Госдумы от Краснодарского края проголосовали за закон об «автономном рунете»

В Госдуме 12 февраля в первом чтении рассмотрели законопроект об обеспечении работы рунета в случае его отключения от всемирной сети

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации) прошел первое чтение — за него проголосовали 334 депутата (74,2%). Против выступили 47 депутатов (10,5%), не голосовали 69 человек (15,3%). Никто не воздержался от голосования.

Из 17 депутатов, представляющих в Госдуме Краснодарский край, законопроект поддержали 13 человек: Светлана Бессараб («Единая Россия»);

Наталья Боева (ЕР);

Алексей Воевода (ЕР);

Иван Демченко (ЕР);

Владимир Евланов (ЕР);

Алексей Езубов (ЕР);

Константин Затулин (ЕР);

Наталья Костенко (ЕР);

Дмитрий Ламейкин (ЕР);

Андрей Луговой (ЛДПР);

Дмитрий Пирог (ЕР);

Владимир Синяговский (ЕР);

Алексей Ткачев (ЕР).

Не голосовали: Николай Харитонов (КПРФ), Сергей Кривоносов (ЕР), Николай Осадчий (КПРФ). Проголосовал против — Юрий Напсо (ЛДПР).