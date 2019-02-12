Футболисты «Краснодара» 12 февраля проведут автограф-сессию для болельщиков
Четыре игрока футбольного клуба «Краснодар» 12 февраля встретятся с болельщиками
Автограф-сессия пройдет во второй очереди торгового центра «Галерея» на втором этаже, начало в 17:00.
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В соцсетях клуба уточнили, что на встречу с болельщиками придут новичок Кристоффер Олссон, капитан Александр Мартынович, а также полузащитники Маурисио Перейра и Дмитрий Стоцкий.
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Как сообщали Юга.ру, в январе Кристоффер Оллсон дал интервью шведскому полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону, где рассказал о своих впечатлениях о команде.
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