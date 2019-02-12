Футболисты «Краснодара» 12 февраля проведут автограф-сессию для болельщиков

Четыре игрока футбольного клуба «Краснодар» 12 февраля встретятся с болельщиками

Автограф-сессия пройдет во второй очереди торгового центра «Галерея» на втором этаже, начало в 17:00.

В соцсетях клуба уточнили, что на встречу с болельщиками придут новичок Кристоффер Олссон, капитан Александр Мартынович, а также полузащитники Маурисио Перейра и Дмитрий Стоцкий.