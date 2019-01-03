В Адыгее в новом году первым родился мальчик
В первый день 2019 года в Адыгее родились два мальчика
Первый ребенок появился на свет в 10:07. Его вес — более 4 кг, рост 54 см, сообщили порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском перинатальном центре.
«Роды были операционные, прошли в штатном режиме. И мамы, и дети здоровы», — рассказали в центре.
По словам собеседника, 31 декабря также родилось два мальчика, и утром 2 января на свет появилось два ребенка — мальчик и девочка.
По предварительным данным, в Адыгее в 2018 году родилось до 4 тыс. детей. Девочек чаще всего называли София, Милана и Алиса, мальчиков — Александром, Тимуром и Артемом
Среди редких имен в Майкопе — Аарон, Адлан, Адонис, Алихан, Хамза, Хасан, Хасбулат, Чиназ. Девочкам редко давали имена Настасья, Нурсана, Силина, Стефания.
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