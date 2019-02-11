Здание бывшего детского сада в Адыгее переделают под квартиры для переселенцев

В Адыгее планируют реконструировать центр адаптации репатриантов и создать условия для проживания семей, которые вернулись на историческую родину

Центр был создан в августе 1998 года, когда на историческую родину стал возвращаться первый поток соотечественников из Косово. Под организацию переоборудовали здание бывшего детского сада.

«Центр создан для временного проживания репатриантов, пока они не обустроятся, не найдут постоянное жилье. Сейчас в центре проживают 11 малоимущих семей из Косово и Сирии, переехавших в Адыгею. Мы стараемся создать им комфортные условия. Однако само здание требует серьезного капитального ремонта», — рассказал порталу Юга. рассказал руководитель центра Асхад Гучетль.

По его словам, сейчас готова проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы. Проект предусматривает замену всех коммуникаций, переделку планировки под 13 помещений квартирного типа.