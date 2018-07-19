Адыгея направит около 15 млн рублей на подачу воды и газа в аул для переселенцев

В Адыгее продолжают обустраивать аул Мафэхабль, где живут адыги — переселенцы из разных стран

В этом году завершили строительство водопровода. В ближайшее время начнут работы по газификации аула. Для этого Адыгея вошла в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщили порталу Юга.ру в комитете республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

Руководитель Центра адаптации репатриантов Адыгеи Асхад Гучетль пояснил, что сейчас весь населенный пункт обеспечен центральным водоснабжением. Всего построили 6,8 км водопроводных сетей. На эти цели из бюджетов всех уровней направили почти 11 млн рублей, из них 6,8 млн рублей — из федерального бюджета.

«Для полной газификации аула за два года, в 2018 и 2019 годах, построят 4,8 км газопровода. На эти цели выделяют около 4 млн рублей, из них более 2,5 млн рублей — из федерального бюджета», — рассказал Гучетль.

По словам руководителя комитета по делам национальностей Аскера Шхалахова, вопросы адаптации репатриантов находятся на контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

«В ауле стали активнее строить жилье. Уже возведен 61 дом, в стадии строительства находятся еще 45. Рабочие асфальтируют улицы, обустраивают спортивную и детскую площадки, проводят озеленение. К работам привлекают самих переселенцев. Регулируются вопросы использования по целевому назначению земельных участков, выделенных под жилищное строительство», — сказал Шхалахов.

Аул Мафэхабль образовали в 2007 году для косовских адыгов — переселенцев из Югославии. Потом туда переехали на постоянное место жительства черкесы из Турции и других зарубежных стран, в том числе из Сирии. Сирийским черкесам бесплатно предоставили 88 земельных участков. По данным на июль 2018 года, в Мафэхабле живет 61 семья репатриантов. Это 178 переселенцев из разных стран, из них 21 соотечественник из Сирии.