В Армавире полицейский на лету поймал выпавшую из окна девочку
В Армавире сотрудник МВД оказал помощь ребенку, который выпал со второго этажа
Командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Армавиру майор полиции Андрей Геленко 3 февраля в свой выходной шел к машине и услышал детские крики о помощи. Он увидел, как по козырьку подвала скатывается ребенок и поймал шестилетнюю девочку у самой земли.
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Полицейский вызвал медиков и мать ребенка, опросил очевидцев. Выяснилось, что девочка была одна в квартире на втором этаже, а ее мать ушла за продуктами.
Серьезных повреждений ребенок не получил. Полиция начала проверку, сообщила 11 февраля пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в мае 2017 года в Апшеронске школьница поднялась на подъемный кран и сорвалась с горизонтальной стрелы на землю. Ее на лету поймал прохожий.
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