В Армавире полицейский на лету поймал выпавшую из окна девочку

Краснодарский край

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В Армавире сотрудник МВД оказал помощь ребенку, который выпал со второго этажа

Командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Армавиру майор полиции Андрей Геленко 3 февраля в свой выходной шел к машине и услышал детские крики о помощи. Он увидел, как по козырьку подвала скатывается ребенок и поймал шестилетнюю девочку у самой земли.

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Полицейский вызвал медиков и мать ребенка, опросил очевидцев. Выяснилось, что девочка была одна в квартире на втором этаже, а ее мать ушла за продуктами.

Серьезных повреждений ребенок не получил. Полиция начала проверку, сообщила 11 февраля пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года в Апшеронске школьница поднялась на подъемный кран и сорвалась с горизонтальной стрелы на землю. Ее на лету поймал прохожий.

Армавир Дети Полиция
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