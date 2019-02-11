В Армавире полицейский на лету поймал выпавшую из окна девочку

В Армавире сотрудник МВД оказал помощь ребенку, который выпал со второго этажа

Командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Армавиру майор полиции Андрей Геленко 3 февраля в свой выходной шел к машине и услышал детские крики о помощи. Он увидел, как по козырьку подвала скатывается ребенок и поймал шестилетнюю девочку у самой земли.

Полицейский вызвал медиков и мать ребенка, опросил очевидцев. Выяснилось, что девочка была одна в квартире на втором этаже, а ее мать ушла за продуктами.

Серьезных повреждений ребенок не получил. Полиция начала проверку, сообщила 11 февраля пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.