В Дагестане наградят мужчин, спасших выпавшую из окна пятилетнюю девочку

Дагестан

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В Махачкале представят к награде двух мужчин, которые 11 декабря поймали выпавшую из окна девочку

Власти республики пригласили в Главное управление МЧС Дагестана Тагира Магомедова и Айдемира Куйдуева, которые спасли пятилетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа.

«Не каждый в этой жизни отважится на то, чтобы 17-килограммового ребенка поймать, когда он падает с пятого этажа. Мужской, человеческий поступок», — сказал глава правительства республики Владимир Иванов.

«Для нас это не рядовой случай. Это мужской поступок. В такой ситуации может оказаться каждый, но как человек поступит — зависит от воспитания. Большое спасибо вашим родителям», — добавил председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

Куйдуев рассказал, что работает помощником механика и диспетчером транспортной компании. По его словам, первым девочку заметил водитель маршрутки Магомедов, который и позвал его на помощь. В момент несчастного случая ребенок находился дома один, пока мать вышла в магазин. 

«Я понимал, что никак не смогу поймать ее руками и думал о том, что нужно смягчить падение», — сказал Магомедов.

Чиновники заявили, что будут ходатайствовать перед Главой Дагестана Владимиром Васильевым о присвоении мужчинам государственных наград республики. К ним со своей стороны присоединился начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов. Он пригласил мужчин 27 декабря в управление МЧС для вручения награды, пишет пресс-служба правительства Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, 11 декабря в Махачкале прохожие поймали выпавшую с пятого этажа девочку. Момент спасения попал на видео.

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