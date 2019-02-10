Главный герой фильма «Такси» Сами Насери посетил Ингушетию и снялся в видеоролике о местном велотакси

Известные французские актеры, братья Сами и Ларби Насери 9 февраля посетили Ингушетию по приглашению мэра столицы республики Магаса Беслана Цечоева

В ходе визита звезды фильмов «Такси» и «13-й район» осмотрели местные достопримечательности, примерили национальные костюмы, а также прокатились на инновационном велотакси на солнечных батареях. Мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что братья сняли об этом транспорте видеоролик.

«Сегодня для гостей столицы устроили экскурсию по городу и показали все инновационные чудо-проекты, в том числе и опробовали в деле экологически чистый вид транспорта. Они снимают ролик, где Сами Насери будет водителем велотакси в Магасе», — рассказал Цечоев в своем инстаграме.