Главный герой фильма «Такси» Сами Насери посетил Ингушетию и снялся в видеоролике о местном велотакси
Известные французские актеры, братья Сами и Ларби Насери 9 февраля посетили Ингушетию по приглашению мэра столицы республики Магаса Беслана Цечоева
В ходе визита звезды фильмов «Такси» и «13-й район» осмотрели местные достопримечательности, примерили национальные костюмы, а также прокатились на инновационном велотакси на солнечных батареях. Мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что братья сняли об этом транспорте видеоролик.
«Сегодня для гостей столицы устроили экскурсию по городу и показали все инновационные чудо-проекты, в том числе и опробовали в деле экологически чистый вид транспорта. Они снимают ролик, где Сами Насери будет водителем велотакси в Магасе», — рассказал Цечоев в своем инстаграме.
Впечатлениями от поездки в соцсети поделился и Сами Насери.
«Я восхищен инновациями, новыми технологиями в этом городе. Очаровала меня необычная, неповторимая архитектура. Приятно удивили автобусные остановки, в которых люди могут не только согреться в холодную погоду, получить Wi-Fi, вызвать такси и полицию, но и связаться лично с мэром города. Пройдясь по улицам, я увидел много интересных вещей, онлайн-библиотеки, пункты приема вещей и игрушек для нуждающихся и много еще интересного», — отметил актер.
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2019 год объявлен Годом театра в России, в рамках которого вы видите сцену, которая снята в музее ингушской истории в стометровой ингушской башне. Он скоро откроет свои двери для всех желающих. Знаменитые французские актёры Ларби из фильма «13 район» и Сами из фильма «Такси» вжились в роль сцены. Ларби в национальной одежде, а Сами стоит с поднятыми руками. #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #администрацияМагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #ПлощадьАлания #ингушскаяистория #аланскаяистория #ингушскийязык #роднаяистория #скифы #орстхой #greatview #национальнаяодежда #черкеска #годтеатра #годтеатравроссии
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