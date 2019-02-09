Полиция Дагестана ищет родителей мертвого младенца, найденного в канале

Дагестан

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Полиция Дагестана устанавливает обстоятельства гибели ребенка, тело которого обнаружили в конце января

Как сообщали Юга.ру, 29 января под Махачкалой в канале имени Октябрьской революции нашли мертвого младенца. Ему было 2-3 месяца. На теле не нашли признаков насильственной смерти.

Тело обнаружили в поселке Новые Планы Загородного микрорайона, уточнила 8 февраля пресс-служба МВД по Дагестану.

В СУ СК РФ по Дагестану рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что тело ребенка пробыло в воде несколько дней. Так как по течению канала находятся минимум пять районов республики, следователи работают с жителями всех населенных пунктов.

Всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся, просят сообщить в отдел полиции поселка Шамхал на улице Ленина, 36 либо позвонить по телефонам 8 (8722) 99-48-36 или 102.

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