Ростовчанин выстрелил в своего знакомого в центре города

В Ростове-на-Дону 3 февраля возбудили уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который выстрелил в своего знакомого

По версии следствия, днем 3 февраля на проспекте Соколова между двумя знакомыми произошла ссора. Один из них выстрелил в другого. Пострадавшего 50-летнего мужчину госпитализировали.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Однако позже он пришел с повинной в правоохранительные органы.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.