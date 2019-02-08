Пропавший в Армавире руководитель медцентра вернулся домой спустя два месяца

В Армавире нашелся пропавший два месяца назад руководитель лечебно-диагностического центра «Здоровье-2000» Баграт Дохоян

Как сообщали Юга.ру, 47-летний Дохоян вышел из дома 17 ноября, уехал на работу и пропал. Его родственники обратились в полицию, начался розыск мужчины.

В следственных органах рассказали, что спустя два месяца — на новогодние праздники — Дохоян сам вернулся домой.

«Мужчина не захотел объяснять, по какой причине отсутствовал и где находился все это время. Однако подтвердил, что никаких противоправных действий в его отношении не совершалось», — цитирует Gorodarmavir.ru источника в местном отделении СКР.

В ведомстве пояснили, что следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины.