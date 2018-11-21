В Армавире пропал без вести руководитель медицинского центра

Полицейские Армавира разыскивают без вести пропавшего 47-летнего мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что 17 ноября житель Армавира Баграт Дохоян ушел из дома на улице Туапсинской, 450 и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина руководил лечебно-диагностическим центром «Здоровье-2000» в Армавире.

Особые приметы разыскиваемого: на вид 47-50 лет, плотное телосложение, рост 180-185 см, седые волосы.

Был одет в черную куртку, черный свитер, темно-синие брюки, черные замшевые полуботинки. При себе у него был iPhone, паспорт и водительские права.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Баграта Дохояна, просят незамедлительно сообщить, позвонив в дежурную часть ОМВД России по Армавиру — 8 (86137) 3-20-02 или по телефонам «группы розыска» — 8 (86137) 4-53-74, 8 (918) 030-21-23.