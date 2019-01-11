«Магнит», секс-шоп и Путин. Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
В соцсетях появились сотни роликов в поддержку британской певицы Адель, которая заявила о намерении уйти со сцены
Фанат певицы 30 декабря 2018 года опубликовал в соцсети TicToc видео, где мармеладный мишка поет песню Адель Someone like you на импровизированной сцене, а когда камера смещается, видно еще несколько десятков мишек, которые ему подпевают. Ролик сопровождают слова из песни, которые переводятся как «Не переживай, я еще найду такого, как ты. Я желаю тебе всего самого лучшего». Так молодой человек выразил свою поддержку певице и надежду на то, что она продолжит музыкальную карьеру. Видео стало вирусным, и теперь люди по всему миру участвуют во флешмобе #AdeleChallenge.
В Краснодарском крае и Адыгее вызов приняли пользователи социальных сетей, а также магазины, рестораны и крупные компании. Адель поддержали «Магнит», CLAAS, ресторан «Пиноккио Джан», DIM COFFEE, болельщики ФК «Краснодар», кот из Майкопа, краснодарский секс-шоп и даже Владимир Путин (хотя вряд ли он об этом знает). Мы собрали некоторые ролики.
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Кроме того, во флешмобе приняла участие группа, посвященная фильмам и сериалам. Она сделала пародию на сериал «Игра престолов».
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Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
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