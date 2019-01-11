«Магнит», секс-шоп и Путин. Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Адыгея, Краснодарский край, В мире

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  • Адель © Фото из инстаграма певицы instagram.com/adele

В соцсетях появились сотни роликов в поддержку британской певицы Адель, которая заявила о намерении уйти со сцены

Фанат певицы 30 декабря 2018 года опубликовал в соцсети TicToc видео, где мармеладный мишка поет песню Адель Someone like you на импровизированной сцене, а когда камера смещается, видно еще несколько десятков мишек, которые ему подпевают. Ролик сопровождают слова из песни, которые переводятся как «Не переживай, я еще найду такого, как ты. Я желаю тебе всего самого лучшего». Так молодой человек выразил свою поддержку певице и надежду на то, что она продолжит музыкальную карьеру. Видео стало вирусным, и теперь люди по всему миру участвуют во флешмобе #AdeleChallenge. 

В Краснодарском крае и Адыгее вызов приняли пользователи социальных сетей, а также магазины, рестораны и крупные компании. Адель поддержали «Магнит», CLAAS, ресторан «Пиноккио Джан», DIM COFFEE, болельщики ФК «Краснодар», кот из Майкопа, краснодарский секс-шоп и даже Владимир Путин (хотя вряд ли он об этом знает). Мы собрали некоторые ролики.

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надеюсь В. В. Путин отнесется с юмором к моему видео и пригласит меня в Кремль, всегда хотел увидеть президента�� ——— идея видео принадлежит @rolan_kaspari, а я просто осуществил его мечты (газпром) ——— @failrussia @video_hit @golos @best_video_ru @video.vor @00000000000001k #adele #someonelikeyou #skyfall #challenge #adelechallenge #адель #адельчеллендж #челлендж #песня #юмор #весело #президент #россиявперед #путин #путинлучший #коаснодар #москва #ростов #looseyourself #вокал #выборы #кремль

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Я не могла пройти мимо популярного сейчас видео всего интернета и придумала свой �� А Кошка помогла нам в этом �� ..... А вы уже видели новый челендж Инстаграмм?�� #челендж #флэшмоб #бьюти @pikabu @ptencoff @nail_poisk @nails_journal @manikurchik @manicure_maniak @manicure_page #наращиваниеногтейкраснодар #коррекцияногтей #ногтикраснодар #краснодарногти #маникюркраснодар #краснодарманикюр #аппаратныйманикюркраснодар #комбинированныйманикюркраснодар #ногтинамосковской #гельлаккраснодар #шеллаккраснодар #наращиваниеногтей #екатерининскийзал #коррекцияногтейкраснодар #ногтикрд #крдногти #ногтианныжигиль

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Кроме того, во флешмобе приняла участие группа, посвященная фильмам и сериалам. Она сделала пародию на сериал «Игра престолов».

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