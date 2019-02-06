«Локомотив-Кубань» разгромил «Скайлайнерс» в матче Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 6 февраля провел матч заключительного, 6-го раунда Топ-16 Еврокубка против немецкого «Скайлайнерс»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 84:58 (19:18, 19:16, 21:10, 25:14).

Самым результативным игроком матча в составе красно-зеленых стал Драган Апич, который записал на свой счет 18 очков.

По итогам стадии Топ-16 Еврокубка «Локо» со второго места в группе F вышел в плей-офф, где встретится с лидером квартета H — казанским УНИКСом.

Первая игра будет для «железнодорожников» выездной, она назначена на 5 марта, второй матч состоится 8 марта в Краснодаре. Третий поединок пройдет в Казани 13 марта.