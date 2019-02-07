В центре Сочи выложили тротуар плиткой из вторсырья

В Сочи на улице Навагинской в районе ЦУМа пешеходную дорожку выложили плиткой, которую изготовили из переработанного пластика

Сырье для изготовления плитки собрали при помощи 850 специальных контейнеров для пластика и картона, которые установлены на курорте.

«Материал гораздо прочнее бетона, не боится ни сырости, ни высоких температур. А еще не скользит, хорошо моется и не теряет свой яркий цвет. Тротуарную дорожку выложили в качестве эксперимента. Еще одна появится здесь же, на Навагинской, в ближайшие дни. Эксперты считают, что такая плитка прослужит даже дольше привычной бетонной», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе напомнили, что проект по раздельному сбору отходов в Сочи запустили полгода назад. За это время удалось собрать 4,5 тыс. тонн пластика и картона и порядка 25 кубометров дерева.

Как сообщали Юга.ру, мэр Сочи Анатолий Пахомов в августе 2017 года заявил, что курорт перейдет на раздельный сбор мусора. Вскоре стало известно, что в Сочи собираются построить мусоросжигательный завод. В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года на курорте снесли такой завод и построили на его месте сортировочный комплекс.

К концу 2021 года в Сочи планируют построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.