В Сирии погиб офицер сил спецопераций из Тихорецка — Би-би-си
В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский контрактник из Тихорецка Максим Плетнев. СМИ пишут, что он служил в элитных силах специальных операций
Плетнев погиб 31 января в возрасте 24 лет. 4 февраля его похоронили на кладбище в Тихорецке, сообщили в пресс-службе администрации Тихорецкого района. Там не уточняется, где и при каких обстоятельствах погиб солдат. Но об этом написала газета «Тихорецкие Вести», но впоследствии это описание было удалено. Там говорилось, что Плетнев выстрелил управляемым снарядом по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него.
Максим Плетнев окончил военное училище имени 4-й Краснознаменной воздушной армии Таганрога. С 2012 года проходил службу в вооруженных силах РФ, служил в ВДВ.
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team совместно с Би-би-си провели расследование и установили, что Плетнев служил в составе сил специальных операций — подразделения российских вооруженных сил, сформированного в 2009 году.
«Этим может объясняться его гибель в период относительного затишья на фронтах сирийской войны: ССО в Сирии выполняют точечные задания против сил сирийской оппозиции и джихадистских группировок. Плетнев мог погибнуть как в столкновении с остатками боевиков ИГ на востоке Сирии, так и в районе провинции Идлиб, где периодически вспыхивают бои некоторых антиасадовских формирований со сторонниками сирийских властей», — отмечается в расследовании.
Минобороны России о гибели Плетнева пока официально ничего не сообщило.
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