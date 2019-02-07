В Сирии погиб офицер сил спецопераций из Тихорецка — Би-би-си

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский контрактник из Тихорецка Максим Плетнев. СМИ пишут, что он служил в элитных силах специальных операций

Плетнев погиб 31 января в возрасте 24 лет. 4 февраля его похоронили на кладбище в Тихорецке, сообщили в пресс-службе администрации Тихорецкого района. Там не уточняется, где и при каких обстоятельствах погиб солдат. Но об этом написала газета «Тихорецкие Вести», но впоследствии это описание было удалено. Там говорилось, что Плетнев выстрелил управляемым снарядом по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него. Максим Плетнев окончил военное училище имени 4-й Краснознаменной воздушной армии Таганрога. С 2012 года проходил службу в вооруженных силах РФ, служил в ВДВ.