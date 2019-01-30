На Дону мужчина приревновал возлюбленную к собутыльнику и до смерти забил его трубой

В Орловском районе Ростовской области вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в избиении человека до смерти

Двое мужчин вместе выпивали, и между ними произошел конфликт из-за женщины, которая была с ними. Злоумышленник, не выдержав того, что знакомый оказывает знаки внимания его возлюбленной, избил потерпевшего металлической трубой. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Орловский районный суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии строгого режима, сообщила 29 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как писали Юга.ру, житель Крыма получил 7,5 лет колонии за избиение знакомого до смерти на территории женского монастыря.