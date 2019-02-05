Отец и сын погибли от отравления угарным газом на Кубани

Краснодарский край

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В Лабинске 5 февраля нашли тела двоих мужчин, которые погибли от отравления угарным газом

Соседи позвонили в полицию утром 5 февраля и сообщили о специфическом запахе из дома на улице Свердлова. Приехавшие на место следователи и специалисты газовой службы нашли тела 75-летнего пенсионера и его 50-летнего сына, которые вместе жили в этом доме.

Специалисты установили, что дом отапливался газовой форсункой. По предварительным данным, мужчины погибли от отравления угарным газом.

Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы и доследственную проверку, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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