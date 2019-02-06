Аэропорт Краснодара заработал в штатном режиме. На прилет и вылет из-за тумана задержали около 70 рейсов

Краснодарский край

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Вечером 6 февраля Международный аэропорт Краснодар заработал в штатном режиме

По данным на 23:00, почти все задержанные ранее на прилет и вылет рейсы обслужены.

Аэропорт не мог нормально функционировать более суток из-за густого тумана. Как писали Юга.ру, рейсы задерживались 5 и 6 февраля.

Задержки начались утром 5 февраля. По данным онлайн-табло, до вечера 6 февраля часть рейсов отправилась с небольшой задержкой, большинство — со значительной (около 30). На прилет задержались за этот период около 40 рейсов.

В пресс-службе краснодарского аэропорта ранее сообщали, что пассажиров обеспечили питанием и напитками.

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Аэропорт Краснодара заработал в штатном режиме. На прилет и вылет из-за тумана задержали около 70 рейсов
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