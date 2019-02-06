В Краснодаре увеличилось число задержанных авиарейсов

В Краснодаре утром 6 февраля из-за погодных условий задержали вылет и прилет нескольких самолетов

Причиной задержек самолетов стал густой туман в районе краснодарского аэропорта. Два самолета из Еревана и Москвы отправили на запасные аэродромы в Сочи и Ростове-на-Дону соответственно. По данным онлайн-табло, из Краснодара 16 самолетов вылетят:

в Москву (Шереметьево) — СУ1113 в 15:00, СУ1109 в 15:50, СУ1285 в 14:50, СУ1273 в 15:15, ФВ6178 в 15:00;

в Москву (Домодедово) — С71142 в 14:30, ИН258 в 15:50, С71148 в 15:00;

в Москву (Внуково) — ЮТ536 в 15:05, А4301 в 13:00, ДР156 в 13:35, ЮТ576 в 15:15;

в Санкт-Петербург — А4303 в 13:00, ФВ6316 в 15:20;

в Сочи — ЮТ297 в 13:40;

в Минск — В2928 в 13:00;

в Ташкент — U62959 в 13:00;

в Екатеринбург У6210 в 15:00.

Кроме того, задержан вылет девяти рейсов в Краснодар — из Москвы, Казани, Минска, Санкт-Петербурга и Сочи.

Пассажиров обеспечили питанием и напитками, сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Как писали Юга.ру, утром 6 февраля в Краснодаре из-за тумана задержали вылет десяти рейсов.