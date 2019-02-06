В Сочи восстановили смытый во время осеннего подтопления участок водозабора

Специалисты водоканала Сочи завершили первый этап восстановления водозабора в Лазаревском, который пострадал во время подтопления осенью 2018 года

Территорию, смытую разбушевавшейся рекой Псезуапсе, отсыпали и восстановили. К работам привлекалась тяжелая техника. Береговую линию отодвинули от насосной станции примерно на 70 метров, был сделан задел и сооружена насыпная дамба на случай повторного подъема воды в реке. Общая стоимость восстановительных работ составила около 7 млн рублей.

«Река Псезуапсе очень мощная и непредсказуемая. Необходимо провести комплексные берегоукрепительные работы берегов этой реки на протяжении как минимум трех километров от места впадения в море, чтобы защитить и поселок и водозабор, который находится выше по течению, от подтоплений и разрушений», — отметили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Сочи из-за дождей вышли из берегов реки Псезуапсе и Бзогу.

Значительные повреждения потерпела вся береговая линия в этом районе. Бурные потоки подмыли также магистральный водовод, который снабжает южную часть поселка Лазаревское, поселки Солоники и Чемитоквадже.