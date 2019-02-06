На Кубани преступная группа похитила 840 млн рублей у 409 дольщиков жилья на побережье

В Краснодарском крае прокуратура обвиняет девять человек в мошенничестве с долевым строительством на 800 млн рублей

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год два руководителя Крайинвестбанка в составе организованной преступной группы и семь руководителей строительных организаций под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике и ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе похитили деньги у 409 дольщиков. Ущерб превысил 840 млн рублей.

Злоумышленников задержали и в зависимости от роли каждого заключили под стражу, домашний арест или отправили под подписку о невыезде. Их имущество арестовали.

Членов преступной группы обвинили в трех преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщила 6 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.