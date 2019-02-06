На Кубани женщина похитила 20 млн рублей у 140 дольщиков

Краснодарский край

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В Кавказском районе женщину обвинили в мошенничестве в сфере долевого строительства на 20 млн рублей

По версии следствия, 59-летняя женщина работала председателем жилищно-строительной компании. В течение нескольких лет она привлекала деньги жителей разных регионов России под видом участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Злоумышленница получила деньги от 140 граждан и потратила их на свое усмотрение. Ущерб составил 20 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Ее посадили под домашний арест и обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Деньги Кавказский район Мошенничество Полиция
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