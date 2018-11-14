В Сочи прокуратура добилась запрета незаконного отстрела собак догхантерами

В Адлерском районе Сочи организации, которая занималась отловом бездомных собак, запретили их убивать

На нарушения пожаловались местные жители. Проверка прокуратуры установила, что администрация Адлерского района заключила контракт на отлов животных со специализированной организацией.

«Выяснилось, что в нарушение установленных требований животные умерщвляются организацией после отлова без предварительного содержания в течение шести месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о запрете негуманных убийств животных. Он потребовал обязать фирму организовать их содержание в течение шести месяцев после отлова для поисков хозяев или определения иной судьбы.

Адлерский районный суд отказал в удовлетворении иска. Прокурор обжаловал его в апелляционном порядке, и Краснодарский краевой суд удовлетворил иск.

«Исполнение судебного постановления взято прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.