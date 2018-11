В Адыгее девушка пожертвовала 340 тыс. рублей приюту бездомных животных

View this post on Instagram

Шок шок шок...))) Друзья мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова...за почти 6 лет существования нашей группы, такое волшебство,как пару дней назад, случилось в первый раз теперь по порядку: к нам обратилась девушка, с просьбой принять котенка. Мы объяснили что к сожалению пока не можем: долг перед клиникой 340 тысяч, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около 100. На что девушка предложила....... оплатить наш долг  сначала мы подумали может это злая шутка? Или мы чего то не поняли.... но девушка просто поехала в Айболит и оплатила ВЕСЬ НАШ ДОЛГ. ПОЛНОСТЬЮ....!!!!!!340 тысяч рублей!!!!!!! в шоке были абсолютно все. Котенка в шутку назвали Золотым, ведь если бы он не попался на пути девушке, неизвестно, случилось бы это чудо или нет))))) спасибо огромное этой замечательной девушке с добрым сердцем она просила не писать ее имя,но фото с тем самым котенком выложить разрешила))) мы очень хотели чтобы вы все увидели лицо Ангела Хранителя нашей группы, которая нас просто спасла!!!! Долга нет ,мы снова можем помогать животным)))) спасибо огромное от всех хвостиков Майкопа и от всех нас)))) огромного счастья, пусть все добро вернется