В Адыгее девушка пожертвовала 340 тыс. рублей приюту бездомных животных

В Майкопе девушка оплатила весь долг приюта для животных перед ветклиникой

В конце октября девушка решила отдать котенка в приют. Там животное отказались принимать из-за нехватки мест и большой задолженности перед ветеринарной клиникой. Узнав об этом, молодая женщина полностью оплатила долг в 340 тыс. рублей.

Волонтеры благодарят девушку за помощь приюту.

«Друзья, мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова. За почти шесть лет существования нашей группы такое волшебство, как пару дней назад, случилось в первый раз. К нам обратилась девушка с просьбой принять котенка. Мы объяснили, что, к сожалению, пока не можем: долг перед клиникой 340 тысяч, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около 100. На что девушка предложила оплатить наш долг. Сначала мы подумали, может это злая шутка. Но девушка просто поехала в "Айболит" и оплатила весь наш долг полностью», — написали волонтеры на странице сообщества в инстаграме.