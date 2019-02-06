В Краснодаре из-за тумана задержали десять рейсов

В Краснодаре утром 6 февраля из-за тумана задержали десять рейсов

По данным на 7:30, на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали десять рейсов. Самолеты из Еревана и Москвы сели на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.