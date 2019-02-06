В Краснодаре из-за тумана задержали десять рейсов
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 6 февраля из-за тумана задержали десять рейсов
По данным на 7:30, на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали десять рейсов. Самолеты из Еревана и Москвы сели на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.
Как писали Юга.ру, 5 февраля из-за тумана в Краснодаре задержали минимум пять рейсов.
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