В Краснодаре из-за тумана задержали десять рейсов

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 6 февраля из-за тумана задержали десять рейсов

По данным на 7:30, на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали десять рейсов. Самолеты из Еревана и Москвы сели на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону. 

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

Как писали Юга.ру, 5 февраля из-за тумана в Краснодаре задержали минимум пять рейсов. 

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В Краснодаре из-за тумана задержали десять рейсов
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