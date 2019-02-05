В Краснодаре из-за тумана задержали пять рейсов

В Краснодаре 5 февраля из-за сильного тумана задержали вылет нескольких самолетов

По данным онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, всего задержали вылет пяти утренних рейсов: в Махачкалу, Санкт-Петербург, Кишинев и два рейса в московское Шереметьево.

Планируется, что все самолеты вылетят из Краснодара после 13:00.

Как сообщали Юга.ру, начало недели на Кубани будет сухим, в утренние часы возможен туман.