В Краснодаре из-за тумана задержали пять рейсов

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 февраля из-за сильного тумана задержали вылет нескольких самолетов

По данным онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, всего задержали вылет пяти утренних рейсов: в Махачкалу, Санкт-Петербург, Кишинев и два рейса в московское Шереметьево.

Планируется, что все самолеты вылетят из Краснодара после 13:00.

Как сообщали Юга.ру, начало недели на Кубани будет сухим, в утренние часы возможен туман.

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