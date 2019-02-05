На Дону вернули свет жителям, которые были обесточены из-за кражи конструкции ЛЭП

Специалисты восстановили энергоснабжение потребителей Красносулинского района Ростовской области и города Гуково, прерванное из-за хищения опоры ЛЭП

«К 19 часам специалисты ввели в работу отключенное ранее оборудование и восстановили энергоснабжение потребителей», — сообщили в пресс-службе МРСК Юга.

При этом уточняется, что работа по ремонту воздушных линий и оборудования продолжается. Задействованы 26 бригад энергетиков и 32 единицы спецтехники. На помощь коллегам направлены 5 бригад ПАО «Кубаньэнерго» и 5 бригад ПАО «МРСК Центр».

Как сообщали Юга.ру, днем 5 февраля потребители Красносулинского района и Гуково остались без света. Причиной стала авария на ЛЭП, опора которой рухнула после того, как злоумышленники срезали металлические уголки в ее основании.