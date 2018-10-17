Путин-либерал, алкоголизм и Санта-Барбара. Дудь пригласил в свое шоу Чачу

Гостем нового выпуска интернет-шоу «вДудь» стал лидер панк-группы НАИВ Александр «Чача» Иванов

Интервью вышло на канале передачи в YouTube 16 октября.

Чача рассказал, почему он эмигрировал в США и поселился в Санта-Барбаре, но продолжает зарабатывать в России, поделился мыслями о президентах обеих стран и патриотизме.

Трампа Чача не любит, даже выпустил песню и видео «Трамп! Гоу Эвэй!», в которой призвал республиканца уйти в отставку.

«Он очень противный. Понимаете, вы на него издалека смотрите, как на диковинную зверушку, а нам тут приходится с ним жить. Он тут принимает законы. Он постоянно в "Твиттере" постит всякие заявления. Очень нехороший дядя, ведет себя оскорбительно по отношению ко многим. Например, к эмигрантам (а я эмигрант), к женщинам. Коррумпированный быдлан», — считает Иванов.

Что касается Путина — героя другого клипа НАИВа «Герой нашего времени», отношение к нему Чача назвал сложным.