Путин-либерал, алкоголизм и Санта-Барбара. Дудь пригласил в свое шоу Чачу
Гостем нового выпуска интернет-шоу «вДудь» стал лидер панк-группы НАИВ Александр «Чача» Иванов
Интервью вышло на канале передачи в YouTube 16 октября.
Чача рассказал, почему он эмигрировал в США и поселился в Санта-Барбаре, но продолжает зарабатывать в России, поделился мыслями о президентах обеих стран и патриотизме.
Трампа Чача не любит, даже выпустил песню и видео «Трамп! Гоу Эвэй!», в которой призвал республиканца уйти в отставку.
«Он очень противный. Понимаете, вы на него издалека смотрите, как на диковинную зверушку, а нам тут приходится с ним жить. Он тут принимает законы. Он постоянно в "Твиттере" постит всякие заявления. Очень нехороший дядя, ведет себя оскорбительно по отношению ко многим. Например, к эмигрантам (а я эмигрант), к женщинам. Коррумпированный быдлан», — считает Иванов.
Что касается Путина — героя другого клипа НАИВа «Герой нашего времени», отношение к нему Чача назвал сложным.
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«Понятно, что он диктатор, узурпировал власть и никому ее не отдаст. Но с другой стороны, к примеру, через 100 лет в учебниках истории России Путин будет преподнесен как один из самых либеральных и демократических лидеров нашей страны. Потому что в отличие от Ленина, Сталина, царского времени, если смотреть на количество врагов режима, которые были уничтожены, при правлении Путина это самое маленькое число. Речь идет о сотнях, может, тысяче человек. Но это ничто по сравнению с временами, которые еще помнят наши дедушки и бабушки, когда счет шел на миллионы. То, что делает Путин, — крайне мягкий вариант для России», — сказал он.
Также в интервью музыкант признался, что редко выходит на сцену трезвым и считает это высшей формой уважения к публике. По его словам, его алкоголизм носит вынужденный характер.
«Я ведь вообще не люблю пить. Я это делаю исключительно для аутентичности. Иначе, я считаю, это превращается в фитнес-рок. Так что это не то, что неуважение, а высшая форма уважения к публике. Я пью, потому что люблю искусство больше, чем самого себя», — сказал Чача.
Группа НАИВ (сокращение от раннего названия группы «Новые арлекины и вольтижеры») появилась в 1988 году. На счету музыкантов 10 альбомов, последний из которых — Make Naïve Great Again — вышел в апреле 2018 года.
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