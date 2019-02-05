В Ростове два экс-полицейских получили по 7 лет колонии строгого режима за получение взятки
В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции за получение взятки
Следствие установило, что двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП № 1 УМВД РФ по Ростову потребовали, а затем получили от родственника мужчины, подозреваемого в преступлении, взятку в 145 тыс. рублей за квалификацию его действий по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание.
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Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли преступление. После этого полицейских уволили по отрицательным основаниям.
Уголовное дело возбудили по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
Суд приговорил одного полицейского к 7,5 годам колонии строгого режима, второго — к 7 годам колонии строгого режима, сообщила 5 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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