В Ростове два экс-полицейских получили по 7 лет колонии строгого режима за получение взятки

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции за получение взятки

Следствие установило, что двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП № 1 УМВД РФ по Ростову потребовали, а затем получили от родственника мужчины, подозреваемого в преступлении, взятку в 145 тыс. рублей за квалификацию его действий по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание.

Читайте также:

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли преступление. После этого полицейских уволили по отрицательным основаниям.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил одного полицейского к 7,5 годам колонии строгого режима, второго — к 7 годам колонии строгого режима, сообщила 5 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Взятка Коррупция Полиция Ростов-на-Дону Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes
Суд удовлетворил иск поставщика продуктов Росгвардии к Навальному. ФБК обязали удалить расследование
Экс-депутата горсовета Анапы осудили за убийство крестного отца
В Карачаево-Черкесии уволился глава Хабезского района. Ранее его возглавлял Рауф Арашуков
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на Ипподромной, эвакуировали 15 человек
Медведев уволил главу Ростуризма и передал полномочия ведомства Минэкономразвития

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале