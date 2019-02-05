В Ростове два экс-полицейских получили по 7 лет колонии строгого режима за получение взятки

В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции за получение взятки

Следствие установило, что двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП № 1 УМВД РФ по Ростову потребовали, а затем получили от родственника мужчины, подозреваемого в преступлении, взятку в 145 тыс. рублей за квалификацию его действий по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание.