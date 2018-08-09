В Дагестане будут судить 17-летнего парня, забившего своего приятеля кирпичом

Дагестан

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В Республике Дагестан будут судить несовершеннолетнего за убийство своего сверстника в начале июня

Следствие установило, что 3 июня в селе Мюрего Сергокалинского района Дагестана поссорились два 17-летних парня. В результате возникла драка, в ходе которой обвиняемый взял осколки кирпича и несколько раз ударил им своего знакомого по голове. После этого он взял металлический прут и снова ударил потерпевшего в область головы, от чего он скончался.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане задержали 17-летнего парня, подозреваемого в убийстве ровесника.

Суд Убийство
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