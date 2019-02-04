В начале недели на Кубани будет сухая погода. На побережье потеплеет до 19 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 4-6 февраля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на Кубани осадков не ожидается. Днем будет 6-11 °С, в южной половине края потеплеет до 14 °С. Ветер 5-10 м/с. На Черноморском побережье 4 февраля синоптики обещают сухую погоду. Днем термометры покажут 10-15 °С, ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В Краснодаре 4 февраля также без осадков. Днем воздух прогреется до 9-11 °С. Ветер 5-10 м/с.

5 и 6 февраля в крае сохранится сухая погода, местами туман. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 °С, при прояснении до -5 °С. Днем воздух прогреется до 7-12 °С, по югу местами до 15 °С. Ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду также без осадков. Ночные температуры — 4-9 °С, днем термометры покажут 11-16 °С, местами в южной половине побережья до 19 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.