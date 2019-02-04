В институте Ставрополя пожилой рабочий получил травмы, упав со стремянки

В Ставрополе 64-летний местный житель упал с лестницы и получил травмы при ремонте в институте

Несчастный случай произошел 3 февраля. Мужчина делал ремонт в спортивном зале института. Взобравшись по стремянке на высоту 1,5 метра, рабочий потерял равновесие. Лестница под его ногами была плохо закреплена, в результате она соскользнула с опорной стены и мужчина упал.

Другие рабочие, услышав крик о помощи, вызвали спасателей. Специалисты осмотрели пострадавшего и определили, что у него повреждена лучевая кость плеча. Мужчину на носилках вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.