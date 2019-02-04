В институте Ставрополя пожилой рабочий получил травмы, упав со стремянки

Ставропольский край

Распечатать

В Ставрополе 64-летний местный житель упал с лестницы и получил травмы при ремонте в институте

Несчастный случай произошел 3 февраля. Мужчина делал ремонт в спортивном зале института. Взобравшись по стремянке на высоту 1,5 метра, рабочий потерял равновесие. Лестница под его ногами была плохо закреплена, в результате она соскользнула с опорной стены и мужчина упал.

Другие рабочие, услышав крик о помощи, вызвали спасателей. Специалисты осмотрели пострадавшего и определили, что у него повреждена лучевая кость плеча. Мужчину на носилках вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Читайте также:

В результате падения рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб плеча, сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Крыму спасли упавшего с подпорной стены мужчину.

Происшествия Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Присяжные признали виновной подозреваемую в каннибализме Наталью Бакшееву
В Майкопе волонтеры расскажут о диагностике онкологии и поддержке больных онкозаболеваниями
На Кубани обсудили судьбу муниципальных учреждений здравоохранения, которые перешли в подчинение краевого минздрава
В Сочи появились граффити с Децлом
В Майкопе пьяный мужчина не смог угнать чужой автомобиль и уснул в нем
Депутат Госдумы и спикер Заксобрания Кубани провели выездной прием в Анапе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале