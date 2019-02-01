Спасатели вызволили из квартиры упавшую со стремянки пенсионерку в Туапсинском районе
Краснодарский край Оксана Васильченко
Туапсинские спасатели помогли выбраться из квартиры 77-летней женщине, сломавшей бедро при падении
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Пенсионерка упала со стремянки и сломала шейку бедра, сообщили 1 февраля в пресс-службе «Кубань-СПАС». Женщина не могла самостоятельно встать и пролежала более двух часов, пока ее не услышали соседи. Они вызвали спасателей.
С помощью специальных инструментов сотрудники «Кубань-СПАС» открыли входную дверь, а после на вакуумных носилках отнесли пострадавшую к машине скорой помощи.
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