Спасатели вызволили из квартиры упавшую со стремянки пенсионерку в Туапсинском районе

Туапсинские спасатели помогли выбраться из квартиры 77-летней женщине, сломавшей бедро при падении

Пенсионерка упала со стремянки и сломала шейку бедра, сообщили 1 февраля в пресс-службе «Кубань-СПАС». Женщина не могла самостоятельно встать и пролежала более двух часов, пока ее не услышали соседи. Они вызвали спасателей.

С помощью специальных инструментов сотрудники «Кубань-СПАС» открыли входную дверь, а после на вакуумных носилках отнесли пострадавшую к машине скорой помощи.