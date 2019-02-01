Спасатели вызволили из квартиры упавшую со стремянки пенсионерку в Туапсинском районе

Краснодарский край

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Туапсинские спасатели помогли выбраться из квартиры 77-летней женщине, сломавшей бедро при падении

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Пенсионерка упала со стремянки и сломала шейку бедра, сообщили 1 февраля в пресс-службе «Кубань-СПАС». Женщина не могла самостоятельно встать и пролежала более двух часов, пока ее не услышали соседи. Они вызвали спасателей.

С помощью специальных инструментов сотрудники «Кубань-СПАС» открыли входную дверь, а после на вакуумных носилках отнесли пострадавшую к машине скорой помощи.

Кубань-СПАС Туапсинский район
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