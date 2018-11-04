В Крыму спасли упавшего с подпорной стены мужчину

Крым

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В крымском поселке Ливадия спасатели 3 ноября оказали помощь мужчине, который упал с подпорной стены

Несчастный случай произошел в 8:55. На место происшествия вызвали спасателей. Они установили, что мужчина упал с подпорной стены. Он находился в труднодоступном месте, на крутом склоне, и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели спустились к пострадавшему, извлекли его из труднодоступного места и на санитарных носилках отнесли к автомобилю скорой помощи. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в Ливадийскую городскую больницу, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

МЧС Несчастные случаи
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