В Крыму спасли упавшего с подпорной стены мужчину

В крымском поселке Ливадия спасатели 3 ноября оказали помощь мужчине, который упал с подпорной стены

Несчастный случай произошел в 8:55. На место происшествия вызвали спасателей. Они установили, что мужчина упал с подпорной стены. Он находился в труднодоступном месте, на крутом склоне, и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели спустились к пострадавшему, извлекли его из труднодоступного места и на санитарных носилках отнесли к автомобилю скорой помощи. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в Ливадийскую городскую больницу, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.