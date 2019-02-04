Бывшему судье из Невинномысска ужесточили наказание за продажу судейской должности
Бывшему судье Невинномысского городского суда Максиму Новикову 4 февраля вынесли окончательный приговор по делу о мошенничестве
В ноябре 2014 года Новиков и его подельник Армен Петросянц пообещали мужчине, который хотел стать судьей в Ставропольском крае, помочь получить эту должность. Судья просил за это 4 млн рублей, однако мужчина сообщил о договоренности в краевое управление ФСБ. После этого он встретился с судьей и его подельником и передал им 10 тыс. рублей и муляж на 3 млн 990 тыс. рублей. Подозреваемых в преступлении задержали.
Петросянцу вынесли приговор в июле 2017 года. Он получил три года лишения свободы условно, а также должен был выплатить штраф в 100 тыс. рублей.
Ленинский районный суд Ставрополя 19 октября 2018 года осудил Новикова по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Экс-судью приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей.
Прокуратура обратилась с ходатайством пересмотреть решение, сообщил «Интерфакс». 4 февраля Ставропольский краевой суд изменил приговор. Новиков получил три года исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Наказание будет исчисляться с момента оглашения приговора, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
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