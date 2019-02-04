Бывшему судье из Невинномысска ужесточили наказание за продажу судейской должности

Бывшему судье Невинномысского городского суда Максиму Новикову 4 февраля вынесли окончательный приговор по делу о мошенничестве

В ноябре 2014 года Новиков и его подельник Армен Петросянц пообещали мужчине, который хотел стать судьей в Ставропольском крае, помочь получить эту должность. Судья просил за это 4 млн рублей, однако мужчина сообщил о договоренности в краевое управление ФСБ. После этого он встретился с судьей и его подельником и передал им 10 тыс. рублей и муляж на 3 млн 990 тыс. рублей. Подозреваемых в преступлении задержали.

Петросянцу вынесли приговор в июле 2017 года. Он получил три года лишения свободы условно, а также должен был выплатить штраф в 100 тыс. рублей.